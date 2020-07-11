Metin Arolat’ın annesi hayatını kaybetti

Bir şarkı yarışmasında jürilik yapan Metin Arolat’ın annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, “Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak” diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.

“ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK”

Annesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Metin Arolat, “Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin” dedi.

