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Metin Arolat’ın annesi hayatını kaybetti
Metin Arolat’ın annesi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi dün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya hesabından "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" diyerek veren Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.
Magazin 11 Temmuz 2020 - 13:40

Bir şarkı yarışmasında jürilik yapan Metin Arolat’ın annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, “Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak” diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.

“ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK”

Annesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Metin Arolat, “Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin” dedi.

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