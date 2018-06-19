Metin Hara: Adriana zorla izletiyor!

Yazar Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima ile futbol maçı izlerken çektiği bir kareyi ilginç bir notla paylaştı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünya Kupası sebebiyle pek çok futbol sever Rusya’ya giderken iş temposundan dolayı bu fırsatı bulamayan milyonlar da televizyonları başında sevdikleri takımın performansını takip ediyor. Bu isimlerden biri de Brezilyalı eski model Adriana Lima… Sosyal medya hesabından gönül verdiği takımla ilgili paylaşımlarda buluna Lima hiç şüphesiz bu tutkusunu sevgilisi Metin Hara’ya da aşılamaya çalışıyor.

HARA’DAN BREZİLYA PAYLAŞIMI

Metin Hara sosyal medya hesabından sevgilisi Adriana Lima için yaptığı fedakarlığı paylaştı! Üzerinde Brezilya forması ile maç izlediği görülen Hara bu keyifli kareye düştüğü ‘Zorla maç izletiyor’ notuyla güldürdü.



