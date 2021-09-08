Metin Hara beraat etti

Yazar Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile olan ilişkileriyle gündeme gelen Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tadavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Metin Hara katılmazken, kendisini avukatı temsil etti.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Metin Hara’nın üzerine atılı suçlamadan, delil yetersizliği gerekçesiyle baraatına karar verilmesini istedi.

Müütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı ise, “Mütalaaya itirazımız yoktur. Müvekkilin beraatını talep ederiz” dedi.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan Mahkeme, Hara’nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, sanık Metin Hara’nın, ‘İnsanagüven' isimli işyeri hakkında BİMER’e yapılan ihbar ile Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı , sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin ya da faaliyet belgesi bulunmadığı, izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi nedeniyle faaliyetin sonlandırıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikası bulunmadığı halde, tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiği kaydedilmişti