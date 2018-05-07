Metin Hara coştu: Favorim senin…

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Geride bıraktığımız yaz aylarında başlayan sürpriz aşklarını birçok engele ve haklarında çıkan ayrılık haberlerine rağmen bugüne kadar getirmeyi başaran Metin Hara ve Adriana Lima çifti, dünya basınının da yakından takip ettiği isimler arasına girdi. Zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren ikiliden Metin Hara sevgilisi Adriana’nın çarpışan araba çektiği bir karesini paylaşarak onun gülüşüne iltifatta bulundu. Dünyadaki tüm gülüşler arasından favorisinin Lima olduğunu belirten Hara: “7 milyar gülümsüyor ve seninki benim favorim…” notuyla büyük beğeni aldı.