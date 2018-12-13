Metin Hara’dan Adriana Lima açıklaması

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Yaklaşık bir buçuk yıldır süren aşkları hakkında reklam olduğuna dair haberler yapılan ancak her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikiliden Adriana Lima geride bıraktığımız gün sevgilisi Metin Hara’yı sosyal medyadan takibi bırakmış ve “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

METİN HARA’DAN YANIT GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Metin Hara’ya çevrildi. Hara, günün ilerleyen saatlerinde yaptığı bir açıklama ile ayrılık iddialarını yalanladı ve şu sözleri kullandı: “Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız”