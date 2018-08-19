Metin Hara’dan iki maddelik ‘dikkat edilecekler’ listesi

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Metin Hara ve Adriana Lima ilişkisi bir yılı geride bırakırken ikilinin birbirine olan aşkı ilk günkü gibi devam ediyor. Fırsat buldukça bir araya gelen ve sosyal medya hesaplarından mutlu oldukları anlara dair paylaşımlarda bulunan ikiliden Metin Hara, Miami’de çekilmiş bir aile fotoğrafını ‘Gerçek hazine aile’ notuyla paylaştı. Hara paylaştığı fotoğrafa düştüğü notta:

Fotoda dikkat edilecekler:

1. Duvarda Türkçe ne yazıyor?

2. Benim serçe parmağım