Metin Hara’nın ‘diplomasız hasta bakma’ davasında yeni gelişme!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir dönem aşk yaşayan Türk yazar Metin Hara hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hara, hakkında açılan davada ilk kez savunma yaptı.

“YAPTIĞIM ŞEY SUFİ NEFESİ TEKNİĞİ”

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Metin Hara hazır bulundu. Savunmasında fizyoterapistlik lisansına sahip olduğunu belirten Hara, fizyoterapistlerin hastalık dışında da yapabileceği bazı şeyler olduğunu söyleyerek, “Benim yaptığım şey de ‘Sufi nefesi’ isminde aparatsız yan etkisiz bilimsel olarak kanıtlanmış etkisi olan bir tekniktir. 14-15 yıldır süre gelen etkinliklerimizde her katılımcımızdan yaptığımız şeyin tıbbi tedavi yerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi alınmaktadır” dedi.

“HEKİM HOCALARIMIZIN ŞAHİTLİĞİNE BAŞVURULABİLİR”

Bu etkinlikleri devlet kurumları dahil birçok üniversitede yaptığını söyleyen Metin Hara, “Tek bir meslek ihlali şikayeti dahi olmamıştır. Benim bu tarz bir durum içerinde olmam beni yaralamıştır. Basında ‘işyeri sağlık bakanlığı tarafından mühürlendi ve diploması yok’ denmesi benim mesleki kariyerimi ciddi anlamda zedelemiştir. İnsanları sömürmeye girecek hiçbir tedavi iddiasına girmedim. İyilik halini arttırmaktı amacım. Verdiğim seminerlerle tıbbi tedavi yapmam mümkün değildir” diye konuştu.

Çapa’daki birçok hocayla programlara çıktığını anlatan Hara, “Eğer bir meslek aşımı olsa bu hocalarımız gereken müdahaleleri yapardı. Seminerlere katılanların da şikayeti yoktu. Sadece magazinsel haberler çıkınca ben kendimi burada buldum. Hekim hocalarımızın da şahitliğine başvurulabilir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Alınan savunmanın ardından mahkeme, Metin Hara’nın kapanan iş yerinde çalışanların tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Hara, adliyede yüzünü kapüşonla kapatmayı tercih etti.