Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayıp müzisyeni arama çalışmaları sürüyor…

Onur Akay, Muğla’da yürüyüş yaparken kaybolan genç müzisyen Metin Kor’dan, 6 gündür haber alınamadığını duyurdu. Bu paylaşımın ardından özellikle müzik camiası Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtını arıyor. İşte müzisyene dair merak edilenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Metin Kor kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları kayıp müzisyenin ardından merak ediliyor. Hala bulunamayan Metin Kor hakkında merak ettikleriniz ve kısa bir hayat hikayesi haberimizde…

METİN KOR KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki müzisyenin, 1.80 boylarında olduğu öğrenildi. Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Metin Kor, müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.

Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu ‘En Güzel Sensin', ‘Mavi', ‘Senmişim', ‘Yanı Başıma' ve ‘Üzüm Güzeli' isimli şarkıları ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramaların, yarın da geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi.”

(İHA)