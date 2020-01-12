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Metin Şentürk acı haberi paylaştı
Metin Şentürk acı haberi paylaştı
Şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.
Magazin 12 Ocak 2020 - 14:43

Renkli kişiliği ve yaptığı esprilerle dikkat çeken Metin Şentürk bu defa sosyal medya hesabını acı bir haber vermek için kullandı. Şentürk, babasıyla birlikte görüldüğü bir fotoğraf üzerinden vefat haberini duyurdu. Yaşadığı acı kaybı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdan Metin Şentür, babasıyla birlikte görüldüğü fotoğrafın üzerine:

“Allahtan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum… Cenazesi yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'den kaldırılacaktır” notunu düştü. Şentürk’ün bu paylaşımının altına çok sayıda takipçisi taziye mesajı yazdı.

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