Metin Şentürk’e mahkemeden kötü haber

Şarkıcı Metin Şentürk’ün yeniden yargılama talebi reddedildi. Mahkeme, önceden verilen kararın yerinde olduğunu belirtti.

Hayati ARIGAN

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Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan, İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde 2014’te boşanmıştı. Kalkavan bir yıl sonra da mal rejiminden kaynaklanan katkı payı ve katılma alacağına ilişkin dava açmıştı.

KALKAVAN’A 4 MİLYON LİRA HAK BİÇİLDİ

Mahkeme, Metin Şentürk’ün 2009’da satın aldığı Sarıyer’deki lüks malikanesi hakkında Fulya Kalkavan’ın 4 milyon 337 bin lira hakkı olduğuna 2018’de karar vermişti. İstinaf ve Yargıtay da mahkemenin kararını onamıştı.

Metin Şentürk aile mahkemesi ve üst mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka ve anayasa aykırılık teşkil ettiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

“EVLENMEDEN ÖNCE YAPTIĞIM EDİNİMLERLE ALDIM”

Metin Şentürk dilekçesinde, “Sarıyer’deki lüks malikanenin satın alma ve inşa ettirilmesinin ve tüm finansmanını evlilik tarihinden çok önce elde ettiğim kişisel malları satılması ve almış olduğum krediler ile sağlamış olup görme engelli sanatçı olmam sebebiyle taşınmaz görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir” demişti.

“ENGELLİ İÇİN YAPILMIŞ BİR MEKAN”

Dilekçede dava konusu taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok engelli bir vatandaşın tüm hayatını idame ettirebildiği bir mekan olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüştü.

Mahkemelerin bu durumu göz ardı ederek hüküm kurduğunu belirten Şentürk, mal paylaşımı davasının yeniden yapılmasını istemişti.

“SEMPATİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR”

Mahkemenin Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan şikayetçi olmasını isteyen Fulya Kalkavan avukatı Dilek Şahbaz da mahkemeye sunduğu dilekçede Metin Şentürk’ün görme engelli olmasını kullandığını ileri sürdü. Dilekçede, “Metin Şentürk mahkemenin yeniden yargılama kararı vermesi için yargı organlarını nesnel ve hukuki incelemeden vazgeçirerek kamuoyu ve medya baskısı sonucunda karar verilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır” ifadeleri yer aldı.

REDDEDİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Fulya Kalkavan’ın avukatı Bayram Sak, “Davacının talepleri hukuki dayanaktan uzaktır. 4 bilirkişi raporu ile tüm incelemeler değerlendirilmiştir, yeniden yargılamayı gerektirir herhangi bir husus yoktur, davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, gerekçesi sonradan yazılmak üzere Metin Şentürk’ün açtığı davayı reddetti.

Fulya Kalkavan şimdi, sanatçının lüks villasından mahkemenin belirlediği payı almak için yasal işlemlere başlayacak.

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