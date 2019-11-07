Metin Şentürk’ün tek paltoluk alışverişi

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve çok kısa süre alışveriş merkezinde kalan Şentürk, alışveriş yaptığı mağazanın çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Tek bir palto almak için alışverişe geldiğini söyleyen başarılı şarkıcı, “Havalar tam soğumadan bir palto alalım dedim. Geldik, aldık, gidiyoruz.” dedi.

Ekranların fenomen dizisi Seksenlere transfer olan Şentürk, “Diziye başladım, önümüzdeki cuma benim ilk bölümüm ekrana gelecek aman muhakkak izleyin” dedi. Kısa süre kaldığı alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrılan Metin Şentürk, hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaştı.