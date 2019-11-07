Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Metin Şentürk’ün tek paltoluk alışverişi
Metin Şentürk’ün tek paltoluk alışverişi
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk geride bıraktığımız gün İstinye Park'da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Kasım 2019 - 08:06

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve çok kısa süre alışveriş merkezinde kalan Şentürk, alışveriş yaptığı mağazanın çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Tek bir palto almak için alışverişe geldiğini söyleyen başarılı şarkıcı, “Havalar tam soğumadan bir palto alalım dedim. Geldik, aldık, gidiyoruz.” dedi.

Ekranların fenomen dizisi Seksenlere transfer olan Şentürk, “Diziye başladım, önümüzdeki cuma benim ilk bölümüm ekrana gelecek aman muhakkak izleyin” dedi. Kısa süre kaldığı alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrılan Metin Şentürk, hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İLGİLİ HABERBakan Akar'dan Metin Şentürk'e: Hiç bizi görmüyorsun
Son güncelleme: 08:35 - 07.11.2019
Etiketler