Metin Uca kaza sonrası görüntülendi

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Sosyal medya hesabından iyi olduğu açıklayan Uca, Nişantaşı Adana İl Sınırı çıkışı objektiflere takıldı. Metin Uca, “Gayet iyiyim. Çok şükür sağlığım yerinde” dedi. “Sahil yolunda motosiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca sigorta şirketime teşekkür ederim” şeklindeki sosyal medya açıklamasıyla hayranlarını kısa süreli üzen Metin Uca, kaza sonrası Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi. Mekan çıkışı objektiflere poz veren sanatçı, sağlık kontrolleri sonrası doktorların kendisine olumlu sonuç verdiğini söyledi. Ünlü sunucu, “Kazaya çok şükür kısa sıyrıklarla atlattım. Tamamen şans diyebilirim. Gayet iyiyim ve çok şükür sağlığım yerinde” dedi.