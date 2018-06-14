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Metin Uca’dan ana akım medyayla ilgili tahmin!
Metin Uca’dan ana akım medyayla ilgili tahmin!
Gazeteci ve yazar Metin Uca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta üç maymun heykeli yanından bir paylaşımda bulundu.
Magazin 14 Haziran 2018 - 08:55

Seçime kısa bir zaman kala ana akım medyanın geleceğiyle ilgili bir tahminde bulunan Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Vasatın tahakkümü her alanda olduğu gibi ana akım medyada da sona erecek elbet, az kaldı. Yine özgürce güleceğiz, korkmadan sormayı, birlikte eğlenmeyi birlikte güzel şeyler üretmenin mucizesini yine başaracağız… Sahne, kitaplar gösteriler sunumlar dijital medya ile her yerden size ulaşsam da ekran dostluğumuza da az kaldı ama”

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Son güncelleme: 09:41 - 14.06.2018
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