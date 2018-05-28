Metin Uca’dan kaza sonrası paylaşım!

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Sanatçı Metin Uca dün talihsiz bir trafik kazasına karışmıştı. Yaşanan bu olay ardından Metin Uca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı kaza sürecini takipçileriyle paylaştı. İşte usta ismin yaptığı o paylaşım;

“Hiç unutmayacağım hiç. Dün saat 16:00 civarı yaşadıklarımı. Sahil yolunda ilerliyordum birden şiddetli bir gürültü ve çarpmanın etkisi ile kırılan üstüme yağan un ufak olmuş camları hissettim. Durup aşağı indiğimde arka kapının kenarından yerde hareketsiz yatan kaskı yola savrulmuş bir motosikletli gördüm. Kazayı gören birkaç kişi de araçlarını durdurup bana doğru koşarken her şey ağır çekim yaşanan bir gerilim filminin kareleri gibiydi. Yanına çöktüm. Bilinci açık ama şoktaydı. Kıpırdamamasını söyledim ve titreyen ellerle bir yandan da 155'i aramaya çalışıyordum. Yanımda eğilmiş duran kişiden 112'yi aramasını istedim o sırada yeşil hastane giysileri ile gördüğüm bir adam yaralı motosikletliye sorular soruyor, bilinç durumunu anlamaya çalışıyordu. Eve dönen bir Hızır Acil görevlisi şansımızdı. ilk müdahaleyi yaptı. Kırık yoktu vücudunda geçici bir bayılma yaşadı bana çarpan motosikletli ve hemen müdahale edilirken 112’nin sireni duyuldu.

“KAZADAN 20 DAKİKA SONRA…”

Şanslıydık saniyeler saatler gibi geçiyordu. 155'e o heyecanla yeri tam tarif edememe karşın asayiş ekibi de birkaç dakika içinde olay yerindeydi genç motosikletli iyi olduğunun gitmek istediğini söylüyordu. İç kanama travma endişesine karşın 112'nin uzman görevlileri ile beraber hastaneye gitmesi için ikna ettik. Bir jöle içinde hareket etmek gibiydi o anlar arada parçalanmış arka kapıdan trafik setini nasıl aldığımı 30 metreye üçgeni titreyen ellerle nasıl açıp koyduğumu hatırlamıyorum bile. Kazadan 20 dk sonra ambulans çarpan motosikletliyi hastaneye götürmek için yola çıkmış trafik ekibi de olay yerine gelmişti.

“İFADESİ HASTANEDE ALINACAKTI”

Asayiş ekibi bilgi ve belgeleri devretti ve ayrıldılar yanımızdan işte şimdi bürokratik işlemler başlıyordu. Yaralamalı trafik kazası sonrası önce alkol kontrolü sonra kaza tutanakları tutuldu ama yaralı olduğu için ifadesi hastanede alınacaktı ve ben de kazadan saatler sonra Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi’nde ifade verip hastaneden gelecek iyi haberleri beklemeye başladım. Ama en büyük teşekkürü kapı nöbeti tutandan ifadeyi alana tüm amir ve memurlara yapmam gerekiyor o yoğunluk içinde işimizi kolaylaştırmak için canla başla çalışıp trafik ekibiyle koordineli günler sürecek işlemi 4 saatte tamamladılar” ifadelerini kullandı.

