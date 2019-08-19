Metin Uca’dan Müjde Ar müjdesi

Ünlü isimlerle olan dostluğundan ötürü zaman zaman onlar hakkında müjdeli haberler veren Metin Uca, geride bıraktığımız gün oyuncu Müjde Ar ile bir araya geldi. Keyifli bir sohbet sonrasında Ar’la birlikte fotoğraf çektiren Metin Uca, hesabından yaptığı paylaşımda müjdeli bir haber verdi ve Müjde Ar’ın bir kitap hazırlığı yaptığını duyurdu. İşte Uca’nın o paylaşımı:

“Aşkı Memnu'da ekran başına kilitlenmiş, Tosun Paşa, Ah Belinda, Teyzem, Ağır Roman, Şalvar Davası, Kibar Feyzo, İffet, Asiye Nasıl Kurtulur gibi onlarca filmdeki olağanüstü oyunculuğu ile onu çok ama çok sevmiştik. Güzel akıllı özel kadın, sövmenin ve sevmenin en yakıştığı kişilik, hepimizin yerli ve milli Marilyn Monroe su, canım hınzır Müjde Ar ile uzun bir aradan sonra kahvaltıda buluştuk. Yine şahane güldük, yine deli deli düşündük, bu arada sürprizlerimiz olabilir benden söylemesi… Sanmayın ki Bodrum’daki yazlığında sadece oturup güzel gözleriyle çevreyi süzüyor, bir anılar kitabı yazıyor yer yerinden oynayacak, belki beraberce anlatırız bir kısmını bizi izlemeye devam edin derim”