Metin Uca’nın Osmaniye’de yapacağı gösterisi iptal edildi

Dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan televizyon programcısı Metin Uca'nın Osmaniye'deki gösterisi İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

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Dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan televizyon programcısı Metin Uca, Twitter hesabından paylaştığı videoda Osmaniye’deki gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

“BEN METİN, GELEMİYORUM”

Metin Uca, “Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin gelemiyorum. Niye mi? Çünkü Osmaniye’de ayın 12’sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklarına olan merakının kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın sonucu bu oldu. 200’ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma tüm Osmaniyeliler’den özür diliyorum efendim” ifadelerini kullandı.

“DİYANET’E ‘DENİZ KABUKLULARI’ SORUSU SORMUŞ”

Uca, dünkü gözaltı gerekçesini şu sözlerle açıklamıştı:

“4,5 saatlik bir gözaltı sonrası sizinle birlikteyim. 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit’teki gösterim esnasında oynadığım oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155’e başvurup ‘Devlet büyüklerine hakaret ediliyor’ demesi sonrası gözaltına alınmışım. UYAP’ta da gözükmüyor.”

“Olay şu; Stefanos Yerasimos’un ‘Sultan Sofraları’ kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı’na ‘Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, kime inanayım?’ sorusunu devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim. Sayın savcı bunun gösteri olduğunu anladı. Şimdi özgürüm. Her şey için, desteğiniz için, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.”

DİYANET “HELAL DEĞİL” DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, deniz canlıların yenilmesiyle ilgili bir fetva yayımlamış, yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünlerinin helal olmadığı görüşünün benimsendiğini belirtmişti.