Metin Yıldız kimdir? Metin Yıldız kaç yaşında ve nerelidir?

Metin Yıldız, 1974 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Ruhsar dizisiyle geçen Metin Yıldız hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Metin Yıldız nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Nevzat karakterine hayat veren Metin Yıldız hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Metin Yıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Ordu Fatsa'lıdır. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına “Vizontele Tuuba” ile birlikte BKM serüveni başladı. Halen BKM Mutfak'ta oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır.

2008 yılında Elvan Yıldız ile evlenmiştir. Çiftin evliliklerinden Berfin Su ve Şimal adlarında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Yıldız çifti, 2013 yılında boşanmıştır.

Ruhsar, Bir Demet Tiyatro, Sır Kapısı, Dondurmam Gaymak, Deli Yürek, Sınıf, Vizontele Tuuba, Kalp Gözü, Selena, Kutsal Damacana, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Yangın Var, Alemin Kıralı, Olum Bak Git, Salih Kuşu, Sağ Salim 2, Kadim Dostum, Mucize , Aşk Yeniden, Benim Adım Osssman, Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol alan Metin Yıldız son olarak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Nevzat karakterine hayat vermişti. Metin Yıldız, 1.76 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Metin Yıldız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Nevzat) (Sinema Filmi)

2018 – Eyvah Karım (Sinema Filmi)

2018 – Benim Adım Osssman (Sinema Filmi)

2017 – Şansımı Seveyim (Nizam) (Sinema Filmi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Sinema Filmi)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Şükrü) (Sinema Filmi)

2016 – Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 – Aşka Geldik (Şükrü) (Sinema Filmi)

2015 – Yarım Yamalak (TV Dizisi)

2015 – Türk Lokumu (Sinema Filmi)

2015 – Leblebi Tozu (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Nevzat) (Sinema Filmi)

2014 – Kadim Dostum (Celal Yıldız) (TV Dizisi)

2013 – Sağ Salim 2: Sil Baştan (Mahr) (Sinema Filmi)

2012 – Oğlum Bak Git (Kürşat) (Sinema Filmi)

2011 – Yangın Var (Muharrem) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Alemin Kıralı (Kubat) (TV Dizisi)

2010 – Çok Film Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Metin) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Nejat) (TV Dizisi)

2007 – Kutsal Damacana (Radyocu) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2006 – Selena (TV Dizisi)

2006 – Dondurmam Gaymak (Sinema Filmi)

2004 – Kalp Gözü (Macit) (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba (Cazgır) (Sinema Filmi)

2003 – Parmak İzi (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (Arap) (TV Dzs)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

1999 – Deli Yürek (Necmi) (TV Dizisi)

1998 – Gemide (Birahanedeki Adam) (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Polis) (TV Dizisi)