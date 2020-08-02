Metin Yüncü kimdir? Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü ne iş yapıyor?

Metin Yüncü kimdir? Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü ne iş yapıyor?

2011 yılında Songül Karlı ile dünya evine giren Metin Yüncü 2017 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Peki Metin Yüncü kimdir? Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü ne iş yapıyor?

2012 yılında evlilik programında canlı yayın sırasında nikah masasına oturan Metin Yüncü ve Songül Karlı çifti geçtiğimiz yıllarda olaylı şekilde boşanmıştı. Songül Karlı’nın hakkında birçok ithamda bulunduğu Metin Yüncü merak konusu oldu.

METİN YÜNCÜ KİMDİR?

Magazin basınında ilk olarak 2009 yılında Binnaz Avcı ile olan ilişkisiyle yer alan Metin Yüncü, Mayıs 2012'de Su Gibi programında programın sunucusu Songül Karlı ile dünya evine girmişti. Çift Mart 2017 itibariyle boşandı. 5 yıllık evliliklerini bitiren çiftin arasında çok kez maddi konulara dayanan tartışmalar yaşanıyor.

Metin Yüncü, inşaat ve emlak sektörü dışında gemicilik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Ayrıca Yüncü’nün geçmişteki bir başka evliliğinde bir çocuğu bulunuyor.