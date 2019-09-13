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Mevlüt’ün inancı tam
Mevlüt’ün inancı tam
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mevlüt Erdinç, alışveriş turunda basın mensuplarına konuştu ve şampiyonluğa inandıklarını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Eylül 2019 - 11:49

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden milli futbolcu Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. İdman öncesi alışveriş turuna çıkan milli futbolcu, “Kaptan Emre’nin gelmesiyle takım şampiyonluk havasına büründü. Hepimizde o hava ve inanç var” diyerek, takım ruhundan ve şampiyonluğa olan inançlarından bahsetti.

Objektiflere poz verdikten sonra idmana gitmek üzere aracına yönelen Mevlüt Erdinç, futbolseverlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak her biriyle hatıra fotoğrafları çekildi.