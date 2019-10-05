Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mezdeke grubu yeni ismiyle geri dönüyor
Mezdeke grubu yeni ismiyle geri dönüyor
90'lı senelere damga vuran ünlü dans grubu Mezdeke sahnelere tekrar geri dönmeye hazırlanıyor. Grup bu sefer 'Elmira' ismiyle gece hayatına geri dönüyor.
Magazin 5 Ekim 2019 - 11:30

Bir döneme damga vuran efsane grup ‘Mezdeke’ tekrar gece hayatına renk vermeye hazırlanıyor. Grup seneler sonra bu akşam Bülent Ersoy’un sahne alacağı mekanda izleyici karşısına çıkarak performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Grubun üyelerinden Dilek Maltepe, kuruluşuna öncülük ettiği Elmira’nın 3 genç dansçısının eğitimine katkıda bulundu.

GRUBUN BİR ÜYESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

90’lı yıllarda bir anda fenomenleşen guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur’un zanlısı hala bulunamadı.

İLGİLİ HABERBu damat başka damat
İLGİLİ HABERMezdeke Aynur cinayetinde bir yıl sonra flaş gelişme
Son güncelleme: 11:46 - 05.10.2019
Etiketler