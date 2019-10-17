Michael Douglas ve oğlu Cameron, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü efsanevi oyuncu Michael Douglas’ın oğlu Cameron Douglas, 10 yıldan uzun bir süre önce uyuşturucu tuzağına düşmüş ve babası ise oğlunu bu bataktan kurtarmak için savaş vermişti. Şimdi tüm bağımlılığından kurtulan Cameron ve ünlü oyuncu, People Dergisi’ne çok özel bir röportaj verdi ve uzun süren uyuşturucu bağımlılığını, nasıl kurtulduklarını içten bir şekilde ilk defa anlattılar. Baba oğul, umutlarının yavaş yavaş tükendiğini de itiraf etti. İşte baba oğulun yıllarca yaşadıkları…

Cameron’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı 20’li yaşlarında başlamış. Bu sırada farklı maddeleri de denerken, bağımlılığı yüzünden kendisini korumak için silah taşıdığını söyleyen Cameron, “Uyuşturucunun hayatımda yarattığı enkazı görmekten nefret ediyordum fakat kendimi de durduramıyordum” dedi. 13 yaşında uyuşturucu ile tanıştığını, 25 yaşında ise üç saatte bir kendisine kokain enjekte ettiğini açıkladı.

‘OĞLUMU KAYBEDECEĞİMİ SANDIM’

Şimdilerde 40 yaşında olan Cameron Douglas, uyuşturucunun DJ’lik ve oyunculuk kariyerinde bir umut olacağını ve yalnızlıktan kaçmak için bir şans gibi düşündüğünü de itiraf etti. Annesi Diandra Luker ise oğlunun bu bağımlılıktan kurtulması için çok çaba sarfettiğini belirtti. Babası Michael Douglas ise o günlerden şu şekilde bahsetti: “Umudun azalarak bittiği anlar vardı. Hayat krizlerden ibaret olmaya başladı ve oğlumu kaybedeceğimi sandım.”

Cameron, madde bağımlılığını “Tavşan deliğine düştüğünde iki seçeneğin vardır, ya hapis ya da ölüm” şeklinde tanımladı. Oğul Douglas 2009 yılında Manhattan’da bir otelde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç hapishanede uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından dolayı cezasına dört buçuk yıl daha ekledi. Cameron, 2016 yılında rehabilitasyon merkezine aktarılarak beraat etti.

BAĞIMLILIK, DOUGLAS AİLESİNDE GEÇMİŞE DAYANIYOR

Bağımlılığın Douglas ailesinde Cameron Douglas ile başlamadığını belirten People dergisi, Michael Douglas’ın da 1992 yılında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle rehabilitasyona alındığını aktardı. Michael Douglas’ın üvey kardeşi Eric ise aşırı dozdan 2004 yılında henüz 46 yaşındayken hayatını kaybetti. Ailenin en yaşı üyesi 102 yaşındaki eski oyuncu Kirk Douglas oğlunun kaybıyla ilgili 2007’de ABC kanalına yaptığı açıklamada, “Eşim Annie ve ben bu konuyu çok konuştuk. Yıllar boyu oğlumuz için yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama hiçbiri ona yardımcı olmadı” dedi.

Cameron Douglas şimdilerde ise sevgilisi Viviane Thiebes ile 22 aylık çocuğunu büyütüyor. Yoga öğretmeni olan sevgilisi Viviane, Douglas’ın oyunculuk kariyerinde ona destek oluyor ve ailesinin Cameron’dan umudu kesmedikleri için de derin bir minnet besliyor. Bağımlılıkla mücadele eden insanları cesaretlendirebileceğini uman Cameron, yardım almaktan utanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.