Michael Jackson hakkında şoke eden iddia!

Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 9 sene geçmesine rağmen hayatına dair yeni iddialar ortaya atılıyor. Ünlü şarkıcının doktoru Conrad Murray, baba Joe Jackson’ın, sesini koruması için Michael Jackson’a kimyasal hadım (kimyasal kastrasyon) uyguladığını iddia etti.

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Pop müziğin kralı Michael Jackson'ın vefat etmesinin üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen hayatına dair yeni iddialar ortaya atılıyor. Michael Jackson’ın doktoru Conrad Murray, şarkıcının hem babası hem de menajeri olan Joe Jackson ile ilgili kafaları karıştıracak çok önemli iddialarda bulundu.

“KİMYASAL HADIM UYGULANDI”

Şarkıcının doktoru Conrad Murray, “Baba Joe Jackson, Michael Jackson'a sesinin tiz tonunu koruması için kimyasal hadım uyguladı” iddiasında bulundu.

DR. MURRAY: TARİHTEKİ EN KÖTÜ BABALARDAN BİRİYDİ

Joe Jackson’ın çocuklarına karşı çok acımasız bir baba olduğunu iddia eden Dr. Murray, “Joe Jackson, çocukları için tarihteki en kötü babalardan biriydi” açıklamasında bulundu. Michael Jackson’un kanser tedavisi gören babası Joe Jackson, 27 Haziran’da yaşamını yitirmişti.