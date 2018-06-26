Michael Jackson’a ölüm yıl dönümünde anma konseri
25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir anma konseri düzenlenecek. Michael Jackson'la yıllarca aynı sahneyi paylaşmış, olağanüstü derecede MJ'ın ses ve fiziksel özelliklerini taşıyan William Hall da bu anma gününde büyük sanatçıyı unutmadı. William Hall ‘The Legacy Tour' adıyla gerçekleştirdiği dünya turnesi kapsamındaki Antalya konserlerinin dördüncüsünü Michael Jackson'ın anma konseri olarak gerçekleştirecek. Sanatçı, bugün Antalya Expo Büyük Amfi'de; MJ'in en çok sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacak. (İHA)