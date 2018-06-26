Michael Jackson’a ölüm yıl dönümünde anma konseri

2009 yılının Haziran ayında hayatını kaybeden Michael Jackson’ı dünyada en iyi yaşatanlardan şovmen William Hall, bu gece Antalya’da Michael Jackson’ın ölüm yıl dönümü anısına büyük bir konser verecek.

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25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir anma konseri düzenlenecek. Michael Jackson'la yıllarca aynı sahneyi paylaşmış, olağanüstü derecede MJ'ın ses ve fiziksel özelliklerini taşıyan William Hall da bu anma gününde büyük sanatçıyı unutmadı. William Hall ‘The Legacy Tour' adıyla gerçekleştirdiği dünya turnesi kapsamındaki Antalya konserlerinin dördüncüsünü Michael Jackson'ın anma konseri olarak gerçekleştirecek. Sanatçı, bugün Antalya Expo Büyük Amfi'de; MJ'in en çok sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacak. (İHA)