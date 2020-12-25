Michael Jackson’ın çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Michael Jackson’ın 2015’te 100 milyon dolardan satışa çıkarılan çiftliği, 22 milyon dolara ABD’li milyarder Ron Burkle tarafından satın alındı.

Pop’un Kralı Michael Jackson’ın 1987’den 2009 yılına kadar yaşadığı 100 bin hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu.

Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson’ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı.

Jackson’ın ölümünün ardından mülkün adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.

1990’lı yılların başında Santa Barbara bölgesi savcıları evi, “Jackson’ın erkek çocuklarını taciz etmek üzere çekmeye çalıştığı bir fantezi dünyası” olarak nitelendirmişti. Evde aramalar da yapıldı. Jackson bu davadan beraat etti.