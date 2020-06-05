Mihre Çelikkol ayrılık iddialarını yalanladı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, geçtiğimiz günlerde birlikte olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırınca evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken konu ile ilgili hiçbir açıklama da yapmamıştı. Mihre Çelikkol, son koyduğu fotoğraf ile ayrılık dedikodularını yalanladı.