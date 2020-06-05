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Mihre Çelikkol ayrılık iddialarını yalanladı
Mihre Çelikkol ayrılık iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, geçtiğimiz günlerde birlikte olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırınca evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken konu ile ilgili hiçbir açıklama da yapmamıştı. Mihre Çelikkol, son koyduğu fotoğraf ile ayrılık dedikodularını yalanladı.
Magazin 5 Haziran 2020 - 13:58

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti hakkında çıkan ayrılık dedikoduları asılsız çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek akılları karıştıran Mihre Çelikkol, yine Instagram hesabı üzerinden çıkan dedikoduları yalanladı.

Çift önceki gün arkadaşlarının doğum günü partisine katılmıştı. Eşinin çektiği fotoğrafını Instagram’dan, “Kıymetlimin gözünden” notuyla paylaşarak eşi İbrahim Çelikkol’u da fotoğrafına etiketledi. Mihre Çelikkol’un bu hareketi evlilik iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.

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