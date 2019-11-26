Mihriban Er kimdir? Mihriban Er nereli ve kaç yaşında?

Mihriban Er, 1966 doğumludur. Saat Sabahın Dokuzu dizisi ile ilk televizyon deneyimini gerçekleştiren Mihriban Er hakkında merak edilenler haberimizde... Mihriban Er nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Perihan karakterini canlandıran Mihriban Er hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mihriban Er kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MİHRİBAN ER KİMDİR?

Mihriban Er, 7 Eylül 1966 yılında İstanbu’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına okul yıllarında tiyatro eğitimi ile başlayan Mihriban Er, 1985 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda profosyenel tiyatro yaşamına başmıştır, ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da çalışmaktadır.

1987’de TRT televizyonunda yayınlanan Saat Sabahın Dokuzu isimli televizyon dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Mihriban Er; Suçlu Kim, Yusuf Yüzlü, Binbir Gece, Ezo Gelin, Tutsak, Bizim Aile, Samyeli, Beşinci Boyut, Böyle Bitmesin, Güzel Çirkin, Aşkın Bedeli, Yüzyıllık Mühür, Ayrılsak da Beraberiz, Albüm, Kanlı Postal, Köksüz, Ağlayan Kadın ve Issız Kule gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Perihan karakterine hayat veren Mihriban Er, 1.70 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.

Mihriban Er’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Perihan) (TV Dizisi)

2018 – Deniz ve Güneş (Nermin) (Sinema Filmi)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Sevil) (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Günseli Yıldız) (TV Dizisi)

2016 – Albüm (Selma) (Sinema Filmi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Perihan’ın Halası) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Sakine Cansız) (Sinema Filmi)

2014-2015 – Alın Yazım (Feraye) (TV Dizisi)

2014-2015 – Aşkın Bedeli (Burmalı Asiye) (TV Dizisi)

2013 – Köksüz (Gülten) (Sinema Filmi)

2013 – Güzel Çirkin (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Sevim) (TV Dizisi)

2012 – Alev Alev (Alev’in Annesi) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Şerif Abla) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)

2007 – Tutsak (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Arziye) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (Gazeteci) (TV Dizisi)

2006 – Ahh İstanbul (Selda) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Güzin) (TV Dizisi)

2004 – Yusuf Yüzlü (Merve) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Yalan (Ziynet Vardarlı) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Vedatın Eşi) (TV Dizisi)

2002 – Berivan (Iraz) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Ayten Öğretmen) (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Medyum) (TV Dizisi)

2000 – Samyeli (TV Dizisi)

2000 – Ağlayan Kadın (Esra) (TV Filmi)

1999 – Sen Allahın Bir Lutfusun (Pakize) (TV Dizisi)

1999-2002 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)

1998 – Örümcek (Fatma) (TV Dizisi)

1997 – Yangın Ayşe (Mihriban) (TV Dizisi)

1996 – Hemşerim (Banu) (TV Dizisi)

1994 – Suçlu Kim (TV Dizisi)

1993 – Umut Taksi (TV Dizisi)

1992 – Issız Kule / Habbabe Hatun (Seslendirme) (TV Filmi)

1992 – Hicran Yarası (TV Dizisi)

1987 – Saat Sabahın Dokuzu (TV Dizisi)