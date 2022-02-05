Mihriban Hurmacı şiddet anını anlattı: Çocuklarım Özer’in bacaklarına sarıldı

Mihriban Hurmacı, geçen aralıkta boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini açıkladı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hurmacı, "Çocuklarım Özer'in kanlı yüzümü tekmelerken gördü. Babalarının bacaklarına sarıldılar. Daha önce de aldatılma nedeniyle tartışma yaşamıştık ve boşanma aşamasına gelmiştik" diye konuştu. Özer Hurmacı ise avukatı aracıyla iddiaları yalanladı.

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Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı ile 2015’te evlendiği Mihriban Hurmacı geçen aralıkta boşanmanın eşiğinden dönmüş, bir süre sonra barışmıştı. Mihriban Hurmacı, dün eşi Özer Hurmacı tarafından dövüldüğünü söyleyerek Sarıyer’de polise şikayetçi oldu. Özer Hurmacı gözaltına alındı.

“İLK ŞİDDET İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI”

Mihriban Hurmacı, 3 Şubat’ta yaşanan olayı anlattı:

“İlk şiddet iki yıl önce başladı ve bu hale geldik. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım. Çok büyük bir acı yaşadık. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi.”

“Telefonumu almaya çalıştı ve yere attı. Evden çıkmaya çalıştım ve kapıları arkamdan gelmesin diye kilitledim. O şekilde arabaya binip karakola gitmeyi başardım. Ben kanları yüzüme ve yere damladıktan sonra gördüm. Polis bana çok yardımcı oldu, yüzümdeki kanları sildiler.”

“Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor.”

“DAHA ÖNCE DE AĞLADI BENİ İKNA ETTİ”

Daha önce de aldatıldığını ve Özer Hurmacı tarafından ikna edildiğini ifade eden Mihriban Hurmacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yalanlar söyledi, sözler verdi ve hediyeler gönderdi. Ağladı, ailemi de arayarak onları da ikna etti. Çok manipülatif bir insan. Bugün boşanma davasını açacağım. Boşanmak istiyorum kesinlikle bir daha beni ikna etmesine müsaade etmeyeceğim.”

“İki kızım var ve onlara örnek olmak istiyorum bu konuda susmayacağım. Ben çıkıp arabama binip polis merkezine gitmeyi başardım ama bunu yapamayan çok kadın var. Şiddet uğrayan kadınlara çok üzülürdüm. Bu çok kötü ve travmatik bir durum. Bu durumu çok kadın yaşıyor, artık onları daha iyi anlıyorum ve buradan onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum.”

ÖZER HURMACI’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Özer Hurmacı’nın avukatı iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Mihriban Hurmacı’nın yaptığı paylaşımlar ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

” 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.”

“Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı’nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır.”

“Ayrıca Mihriban Hurmacı’nın Özer Hurmacı’nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 dikiş atılmıştır. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur.” (DHA)

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