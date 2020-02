Mikaela Spielberg porno yıldızı oldu, babası Steven Spielberg destekledi

Dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg’ün bebekken evlat edindiği Mikaela Spielberg porno yıldızı oldu. 23 yaşındaki genç kız, The Sun’a verdiği röportajda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi: “Güvenliğim onlar için her zaman bir numaralı öncelik oldu. Bunu yapma sebebim, vücudumu kazançlı bir şekilde onurlandırmak istemem” dedi.

Hafızalarımıza yer edinen ‘E.T’ filminin yönetmeni olan Spielberg’in her konuda kendisine destek olduğunu da belirten Mikaela “Hergün ruhumu tatmin etmeyecek şekilde çalışmaktan yoruldum. Bu tür işler yapmak kendimi iyi hissettiriyor. Böylelikle diğer insanları da tatmin etmiş gibi hissediyorum” diyor…

Mikaela, aldığı karar karşılığında sevgilisine de bir söz verdiğini ve kesinlikle kimseyle sevişmeyeceğini söyledi. Verdiği demeçte prodüksiyonu kendinin yapacağını ve tek başına kamera karşısına geçeceğini belirtti.

Bu arada, Mikaela her ne kadar babasının destek olduğunu söylese de, 73 yaşındaki yönetmen yorum yapmaktan çekiniyor. The Post’un görüş talebini reddeden Spielberg’ün konu hakkında yapacağı açıklama da merak ediliyor…