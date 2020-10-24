Mike Tyson’dan Michael Jackson itirafı

Boks efsanesi Mike Tyson, "Pop'un Kralı" olarak tanımlanan Michael Jackson'la tanıştığında onun kendisini görmezden geldiği anları anlattı. Tyson yıllar sonra anlattığı olay için, "Egomu darmadağın etti" ifadelerini kullandı.

Bir podcast kanalına konuşan boks efsanesi Mike Tyson, Michael Jackson’ın kendisini “hiçe saydığını” ifade etti.

1987’den 1990’a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olan Tyson, organizatör Don King’le birlikte Michael Jackson’la tanıştığı anları anlattı.

Tyson şöyle konuştu:

* Sanırım Cleveland’da bir konserdeydi. Don King’le birlikteydim. Don, Micheal Jackson’a barış işaretiyle selam verdi. Michael da ona karşılık verdi.

* Ben de aynısını yaptım ama Michael elini indirdi. Bir bakıma, ‘Benimle oynadı mı? Hayır sadece beni görmedi’ dedim. Benimle oynamadığını biliyordum çünkü ben şampiyondum.

“EGOMU DARMADAĞIN ETTİ”

* Sonra onunla tanışmaya gittim. Bana, ‘Seni bir yerden tanıyor muyum?’ diye sordu. Egomu darmadağın etti. Ben de, ‘Hayır sadece bir hayranım, tanıştığıma memnun oldum efendim’ dedim.