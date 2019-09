Mila Kunis, “kirli çamaşırlar”dan rahatsız

Ünlü oyuncu Mila Kunis, Demi Moore’un yaydığı kirli çamaşırlardan rahatsızlık duyuyor. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre kocası Ashton Kutcher ile ilgili yazdığı ve yaptığı itiraflardan mutsuzluk duyan Kunis, “Çocuklarımın babaları hakkında bu tarz şeyler okumasını veya duymasını istemiyorum” dedi.

Demi Moore’un hayatını anlattığı kitabı Inside Out kitabının yankıları bitmiyor. Ashton Kutcher’ın şimdiki eşi Mila Kunis’in basın temsilcisi ünlü oyuncunun eşiyle ilgili son çıkan haberlerden mutsuzluk duyduğunu belirtti. Hollywood Life’a konuşan temsilci, “Mila, Demi’nin geçmişteki tüm kirli çamaşırları ortaya sermesinden nefret ediyor. Çünkü çocuklarının okumasını istemediği birçok şey içeriyor. Mila kocasının eski eşiyle baş etmek zorunda ama eski eşiyle ortaya saçılmış tüm özel yaşantılarla başa çıkması bambaşka bir olay” dedi. Açıklamasına “Mila bu durumdan hiç mutlu değil ve tüm bunların bitmesini bekliyor. Başka bir şeyle uğraşmayı tercih ederdi.” şeklinde devam etti.

Hollywood Life’a konuşan Kunis’e yakın başka bir kaynak ise, “Mila hiçbir zaman Demi’nin yaşadıklarını yıllar sonra böyle apaçık anlatacağını beklemiyordu. Mila, Ashton’ın, Demi ile olduğu gibi bir insan olmadığının farkında. Tüm bunların açığa çıkmasında bir anlam göremiyor, geçmişte yaşananlar geçmişte kalmalı. Bu olayın zarar vermek dışında hiçbir pozitif yanının olduğunu düşünmüyor. Ashton şu an aile babası ve Mila eşinin ismine böyle çamur atılmasında hiçbir yarar olduğunu düşünmüyor” dedi.

Demi Moore ise kitabını her koşulda savunuyor ve kitaba başlamadan önce Ashton Kutcher’dan bu konu için izin istediğini söylüyor. 56 yaşındaki Meksika’lı oyuncu Demi Moore, Kutcher’la olan 8 yıllık evliliğinin neredeyse çoğu ayrıntısını yazdığı Inside Out kitabında, Kutcher’ın üçlü cinsel ilişki baskısından onu aldatmasına kadar her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. Katıldığı programlarda itiraflarına devam eden Moore, gündemden düşmeyeceğe benziyor.