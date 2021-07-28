Mila Kunis ve Ashton Kutcher kişisel hijyenleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarla hayranlarını şoke etti

Mila Kunis ve Ashton Kutcher’ın son itirafları internette ortalığı karıştırdı. Çift kısa süre önce Dax Shepard ve Monica Padman’ın podcast’ine konuk oldu ve çocukları Wyatt ile Dimitri’ye her gün banyo yaptırmadıklarını itiraf etti. Ashton Kutcher aynı zamanda, vücuduna düzenli olarak sabun kullanma alışkanlığı kazandırmadığını da sözlerine ekledi.

Ne sıklıkta duş aldıklarının tartışılmaya başlamasıyla konu açıldı ve oyuncu, doğal yağdan her gün bir kalıp sabunla kurtulunmaması gerektiği konusunda ısrar etti. Mila Kunis de kocası ile hemfikirdi.

Kunis, “Çocukken sıcak suyum yoktu, bu yüzden zaten fazla duş almadımi. Ama çocuklarım olduğunda da onları her gün yıkamadım. Yeni doğan bebeklerine banyo yaptıran o ebeveyn değildim” dedi. Kutcher da “Şimdi olay şu: Eğer üzerlerinde kiri görebiliyorsan onları temizle. Yoksa bir anlamı yok.”

Çift daha sonra kendi duş alışkanlıklarını da açıkladı. Kutcher, “Koltukaltlarımı ve kasıklarımı her gün yıkıyorum ve başka hiçbir şey yapmıyorum” dedi. Çift, ancak düzenli olarak yüzlerini yıkadıklarını da sözlerine ekledi. Kunis, “Yüzümü günde iki kez yıkıyorum” dedi.

Ünlü çiftin açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu. Pek çok kullanıcı çiftin yaptığı açıklamalar ile ilgili “Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına benim kot pantolonuma davrandığım gibi davranıyorlar” ya da “Ashton Kutcher ve Mila Kunis’in neden bunu paylaşma gereği duyduğunu anlamaya çalışıyorum?” gibi esprili paylaşımlar yaptı.

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