Mila Kunis’ten Rus halkına destek: Düşman değiller

Mila Kunis, dünyaya Ukrayna'da devam eden işgal yüzünden Rus halkını suçlamama çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın Ukrayna’yı saldırılarına yönelik Ukrayna halkına eşi Ashton Kutcher ile birlikte destek olduğunu paylaşan Mila Kunis, bu defa da Rus halkını destekledi.

Ukrayna’da doğan ünlü yıldız Mila Kunis, Maria Shriver ile konuşurken “Rusya halkını düşman olarak görmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Bunu gerçekten vurgulamak istiyorum. Bunun basında yeterince söylendiğini düşünmüyorum.”

Kunis açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Sanırım şimdi bir ‘Bizimle değilsen, bize karşısın’ zihniyeti var. Rusların korkunç insanlar olduğu gibi bir şey olmasını istemiyorum. İnsanları buna, iktidardaki insanlar açısından bakmasını istiyorum.”

Ukrayna’nın güneyindeki Chernivtsi’de doğan Kunis, yedi yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye taşındı.

Geçen hafta Kunis ve kocası Ashton Kutcher, Ukraynalı mülteciler için bağış toplamaya başladı ve şimdiye kadar 25 milyon sterlinin üzerinde para toplamayı başardılar.

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