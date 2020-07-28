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Miley Cyrus, 4.5 milyon dolara 1950’lerden kalma bir malikane satın aldı
Miley Cyrus, 4.5 milyon dolara 1950’lerden kalma bir malikane satın aldı
Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden 4.5 milyon dolar ödeyerek, 1950'lerden kalma bir malikane satın aldı.
Magazin 28 Temmuz 2020 - 15:10

Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, 1950’lerde inşa edilen ve geniş bir arazi üzerinde yer alan malikane satın aldı. 4.5 milyon dolar değerindeki malikanede 6 yatak odası var ve bu yatak odalarının her birinin de kendine ait bir banyosu var.
Cyrus’ın yeni malikanesinin oturma odası, tabandan tavana kadar uzanan camlı kapılara sahip ve buradan bahçeye çıkılabiliyor.
Öte yandan Cyrus’ın yeni malikanesinin bulunduğu bölgede Britney Spears, Jennifer Mohez, Sharon ve Ozzy Osbourne gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.