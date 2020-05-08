Miley Cyrus corona virüsü sırasında ayrıcalıklı olduğunu söyledi

Miley Cyrus, verdiği bir röportajda, corona virüsü salgını sırasında, ünlü isimlerin ayrıcalıklı olduğunu ve herkesin onlar gibi konfora sahip olmadığını söyledi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, yaptığı açıklama ile şaşırttı. The Wall Street Journal’a verdiği röportajda corona virüs salgını sırasında, ünlü isimlerin ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Cyrus, “Bu yaşadığım şey Covid-19 krizi değil, Hayatım durakladı ama gerçekten bu salgının neye benzediğine dair hiçbir fikrim yok. Mekanımda rahatım, masama yemek koyabiliyorum, finansal açıdan kararlıyım ve bu pek çok insanın hikayesi değil” dedi.

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