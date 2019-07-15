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Miley Cyrus ‘Hala kadınlara ilgi duyuyorum’ dedi
Miley Cyrus ‘Hala kadınlara ilgi duyuyorum’ dedi
Yaklaşık sekiz ay önce oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen ünlü şarkıcı Miley Cyrus Elle dergisine şaşırtan açıklamalarda bulundu. Cyrus "Hala kadınlara ilgi duyuyorum" dedi...
Magazin 15 Temmuz 2019 - 14:54

Son zamanlarda yaptığı cinsel içerikli paylaşımları ve Mother’s Daughter şarkısının klibiyle gündemde olan Miley Cyrus, Elle dergisine yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Derginin ağustos sayısı için kamera karşısına geçen Cyrus, cinsel eğiliminden bahsetti.

Miley Cyrus’un fotoğraflarını dergi için Mario Sorrenti çekti…

Yaklaşık 8 ay önce oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” dedi ve panseksüel yani cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan biri olduğunu açıkladı.
“Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” açıklaması yapan Miley, eşi hakkında da konuştu: “En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum.”
Ünlü şarkıcı ‘Eş’ kelimesini sevmediğini de sözlerine ekledi: “Partner kelimesini tercih ediyorum.”

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