Miley Cyrus ‘Hala kadınlara ilgi duyuyorum’ dedi

Son zamanlarda yaptığı cinsel içerikli paylaşımları ve Mother’s Daughter şarkısının klibiyle gündemde olan Miley Cyrus, Elle dergisine yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Derginin ağustos sayısı için kamera karşısına geçen Cyrus, cinsel eğiliminden bahsetti.

Yaklaşık 8 ay önce oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” dedi ve panseksüel yani cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan biri olduğunu açıkladı.

“Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” açıklaması yapan Miley, eşi hakkında da konuştu: “En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum.”

Ünlü şarkıcı ‘Eş’ kelimesini sevmediğini de sözlerine ekledi: “Partner kelimesini tercih ediyorum.”

