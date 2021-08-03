Miley Cyrus, kripto milyarderi için sahne aldı

Miley Cyrus, bir kripto milyarderinin özel eğlencesinde sahne almak için hafta sonu Hamptons'a gitti. Pop yıldızı, Wall Street'in en partici insanlarından biri olarak anılan Galaxy Investment Partners CEO'su Mike Novogratz'ın Amagansett'teki evinde sahne aldı.

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Kırmızı tek parça bir giysiyle sahneye çıkan pop yıldızı, “Party in the USA” ve “Wrecking Ball” gibi birçok hit parçasının yanı sıra Sinead O’Connor’ın “Nothing Compares 2 U” isimli hitini de cover’layarak seslendirdi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Miley Cyrus (@mileycyrus)’in paylaştığı bir gönderi

Cyrus’un sahne aldığı çadır, Coney Adası “Denizkızı Geçit Töreni” temasının bir parçası olarak dev deniz kızlarıyla donatıldı.

Açık hava eğlencesi, genel olarak bir karnaval havasına sahipti. Ayrıca konukların seçtikleri müziği kulaklıktan dinleyerek dans pistine çıktıkları sessiz bir disko da yer alıyordu.

Misafirler, “Novopark” yazan neon ışıklarla dolu, gişe benzeri devasa bir girişten geldiler. Novogratz ise partiye bir bandana ve gömleksiz metalik bir blazer ile katılırken, oğluyla beraber fotoğrafını da Instagram’da paylaştı.

Novogratz, kripto para birimindeki şansı nedeniyle kendisini “Bitcoin’in Forrest Gump’ı” olarak adlandırıyor. Daha önce Goldman Sachs ve Fortress Group’ta çalıştı.

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