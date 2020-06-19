Miley Cyrus, oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

ABD’li şarkcı Miley Cyrus, corona virüsü salgınında oturduğu yerden milyon dolarlar kazanıyor. Cyrus, 2016 yılında Alman televizyon yıldızı Thomas Gottschalk’tan aldığı Malibu’daki lüks evini, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn’a satarak servetine 1.7 milyon dolar ekledi.

Ünlü şarkıcının elden çıkardığı mülk diğer ünlülerin evlerine kıyasla oldukça mütevazi. Evin 4 yatak odası ve 3 banyosu bulunuyor.

Miley Cyrus ve eski eşi Liam Hemsworth, bu evi müzik çalışmalarını yürütmek için kullanıyordu. Satılan bu ev 2018’de California’da çıkan büyük orman yangınında zarar görmüştü.

Küçük yaşlarda Disney’in Hannah Montana dizisi ile şöhrete kavuşan Cyrus, reşit olmadan önce elde ettiği kazancı ile emlak yatırımları yapıyordu. Lüks evler alıp bir süre sonra satan Cyrus, servetinin bir kısmını bu şekilde büyüttü.