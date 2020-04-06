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Miley Cyrus, sevgilisi Cody Simpson ile sağlık çalışanlarına yemek dağıttı
Miley Cyrus, sevgilisi Cody Simpson ile sağlık çalışanlarına yemek dağıttı
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve erkek arkadaşı Cody Simpson, corona pandemisinde canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık personellerine yemek götürdü.
Magazin 6 Nisan 2020 - 11:33

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde etkisini gösteren corona virüsü için tedavi araştırmalarına son hızda devam edilirken, ünlü isimler tarafından yardım kampanyaları da art arda geliyor.

Son olarak şarkıcı Miley Cyrus ve Cody Simpson, sağlık çalışanlarına elleriyle yemek dağıttı.

Miley Cyrus ve erkek arkadaşı Cody Simpson, corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanları için 120 paket geleneksel Meksika yemeği olan taco götürdü.

Cody Simpson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölge hastanemizde çalışan inanılmaz sağlık çalışanları için tacolar götürdük. Hayatları pahasına salgınla mücadele eden bu gerçek efsanelere minnettarım. Siz de kendi bölgenizdekilere sevginizi gösterin” dedi.

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Son güncelleme: 11:45 - 06.04.2020
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