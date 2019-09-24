Geçtiğimiz yaz İtalya'da samimi pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Miley Cyrus ve moda bloggerı Kaitlynn Carter'ın ayrıldığı öne sürüldü. Eşi Liam Hemsworth ile boşanma aşamasında olan şarkıcıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

İtalya’da yat tatilindeyken kameralara öpüşürken yakalanan ünlü çift Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter ayrıldı. Liam Hemsworth ile ayrılıklarının açıklandığı gün Carter ile ilişkisi de basına yansıyan Miley Cyrus, kocasını aldattığı haberleriyle de gündemde kalmayı başarmıştı.

26 yaşındaki ünlü isme yakın kaynaklar Kaitlynn Carter ile ayrılıklarına inanamadığını belirtti. Hollywood Reporter’ın haberine göre Cyrus’a yakın bir kaynak “Miley ve Kaitlynn’in ilişkisi gerçekti. İlişkileri ciddiye gidiyordu ve ayrılıklarını duymak çok şaşırttı. Sanırım Miley şu sıralar çok şey yaşıyor” yorumunda bulundu. Hemsworth ile ayrılıklarından sonra teselliyi Kaitlynn Carter’da bulan Cyrus’tan henüz bir açıklama gelmedi.

İtalya seyahatlerinde fotoğrafları basına yansıdıktan neredeyse bir ay sonra çift beraber yaşamaya başlamış.

Bir küsüp bir barışan Liam Hemsworth ve Miley Cyrus çifti geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlenmiş, 7 ay süren evliliklerinden sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vermişti.