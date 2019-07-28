Miley Cyrus’tan çarpıcı pozlar

Şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yine kendisinden söz ettirmeyi başardı.

26 yaşındaki ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, kapak olduğu bir dergiye verdiği röportajda dikkat çekici ifadeler kullanmış ve hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, “Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar” diye konuştu.

MESAJ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Miley Cyrus, hemcinsleri hakkında sarf ettiği sözlerle beğeni toplarken geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine cinselliğini ön plana çıkardı. Evinde verdiği seksi pozları takipçilerine ulaştıran Cyrus karelere ‘Ateşli yaz kızı’ notunu düştü.