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Miley Cyrus’tan ıslak tişört pozu
Miley Cyrus’tan ıslak tişört pozu
Son günlerde adından sıkça söz ettiren Miley Cyrus, Instagram paylaşımlarıyla yine gündemde. İç çamaşırsız paylaştığı fotoğraflarla Cyrus, yine takipçilerinin ağzını açık bıraktı.
Magazin 23 Ekim 2019 - 09:34

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sütyensiz paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Kısa bir şort ve meme uçlarını gösteren beyaz bir tişört ile çekildiği fotoğrafları “Gün geçtikçe daha basit oluyorum. ‘Yeni ben’in en çok sevdiği şey ayna selfieleri. Not: Bu fotoğraflar yakında kaldırılacak! Instagram tanrıları tarafından uyarıldım!” notuyla paylaştı.

Hayranlarının bu fotoğraflar ile ilgili yorumları ise sevgilisi Cody Simpson’dan ilham aldığı yönünde.

Çiftin ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Instagramın çıplaklık politikalarını ezip geçen bu paylaşımın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.

Son güncelleme: 09:41 - 23.10.2019
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