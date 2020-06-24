Miley Cyrus’tan şaşırtan temizlik itirafı: Saçımı dört ayda sadece iki kez yıkadım

Miley Cyrus’tan şaşırtan temizlik itirafı: Saçımı dört ayda sadece iki kez yıkadım

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir yayında dört aylık karantina sürecinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyleyerek, temizlik konusunda hayranlarını şaşırttı.

Yaptığı aykırı ve radikal açıklamalarla tanınan şarkıcı Miley Cyrus, saç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Variety’nin The Big Ticket adlı yayınına katılan ünlü şarkıcı, salgın nedeniyle karantinada geçirdiği dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.

Marc Malkin’e konuşan Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Elton John içindi” dedi.

Cyrus mayıs ayında ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’in yaptığı yeni saç modelini Instagram hesabından paylaşmıştı.