Miley Cyrus’tan şaşırtan temizlik itirafı: Saçımı dört ayda sadece iki kez yıkadım
Yaptığı aykırı ve radikal açıklamalarla tanınan şarkıcı Miley Cyrus, saç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Variety’nin The Big Ticket adlı yayınına katılan ünlü şarkıcı, salgın nedeniyle karantinada geçirdiği dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı.
Marc Malkin’e konuşan Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Elton John içindi” dedi.
Cyrus mayıs ayında ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’in yaptığı yeni saç modelini Instagram hesabından paylaşmıştı.