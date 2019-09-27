Miley Cyrus’tan “veda” pozu

7 aylık kocası Liam Hemsworth ve ardından kız arkadaşı Kaitlynn Carter'dan ayrılan Miley Cyrus, cesur Instagram paylaşımlarına devam ediyor. "Vedalar kolay değildir" notuyla paylaştığı fotoğraf 2 milyona yakın beğeni aldı.

Üst üste iki ayrılık yaşayan Miley Cyrus, ayrılık acısını tatilde atıyor. G-string bikinisiyle kız kardeşine poz veren Cyrus, “Goodbyes are never easy” (Vedalar kolay değildir) notuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabında bedenini paylaşmaktan çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, havuz başında seksi bikinisiyle poz verdi. Kız kardeşi Brandi’nin çektiği fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaştığı notu ise eski kız arkadaşı Katilynn Carter’dan ayrılıklarına yoran birçok kişi oldu.

Cyrus’a yakın bir kaynak ET’ye verdiği demeçte Kaitlynn ve Miley’nin hala dost olduklarını fakat romantik ilişkilerinin tamamen bittiğini bildirdi. Çift İtalya tatilinde samimi pozlarıyla basına yakalanmış, kısa süre sonra ise şarkıcının basın temsilcisi Liam Hemsworth’le ayrıldıklarını doğrulamıştı.