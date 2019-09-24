Miley Cyrus’u hamile bırakmak isteyen sapık hayran Las Vegas’ta yakalandı

Miley Cyrus’un Las Vegas’taki iHeartRadio konserinde kendisini hamile bırakmakla tehdit ettiği için tutuklandı. TMZ’nin haberine göre 42 yaşındaki David Rumsay, Cyrus’un korumaları tarafından kalabalıkta farkedilip izlenmeye başladı.

Daha önce de Miley Cyrus’u tehdit etmesinden dolayı korumalarının arananlar listesinde bulunan Ramsey’nin konser ekibine “Miley’i hamile bırakmak benim görevim” dediği öğrenildi. Akli dengesinden şüphe edilen kişinin diğer açıklaması da “Micheal Jackson ve Prince’i diriltip Miley ile beraber parti yapabiliriz” oldu.

Cyrus’un ekibi, şüpheli ismi Twitter uygulamasından tespit etti. Hesabında Miley ile Las Vegas’ta tanışmayı umduğunu belirterek konser alanından bir takım rahatsız içerikli fotoğraflar paylaşması nedeniyle güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Başı bir türlü dertten kurtulmayan Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile boşanmasının ardından Kaitlynn Carfter ile birlikte oldu. Ünlü şarkıcı önceki gün Carter ile olan ilişkisinin bittiğine yönelik haberleri de gündem oluşturdu.