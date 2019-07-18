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Miley Cyrus’un şapka çıkartılacak performansı
Miley Cyrus’un şapka çıkartılacak performansı
26 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından evdeki dans rutinlerini paylaştı.
Magazin 18 Temmuz 2019 - 13:27

Kısa bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir platformun dizisinde rol alan şarkıcı Miley Cyrus aynı zamanda yoğun konser maratonu ile de sevenleriyle buluşuyor. 26 yaşındaki şarkıcı geride bıraktığımız çarşamba günü sosyal medya hesabından evinde birbirinden seksi ve efor gerektiren dans modellerini sergilerken çekilmiş videolarını paylaştı. Cyrus, hesabından paylaştığı kimi videolarda twerk yaparken kiminde de atletik dansçı bacaklarının ne kadar iyi figürler sergileyebileceğini gözler önüne serdi.

 

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