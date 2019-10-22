‘Miley Cyrus’un tüm paylaşımları saplantısından dolayı’

Eski Disney oyuncusu Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile sekiz aylık ilişkisini bitirdikten sonra Kaitlynn Carter ile kısa bir ilişki yaşamıştı. Şimdilerde Cody Simpson ile sevgili olan Cyrus'un bu hareketleri yakın çevresine göre Liam Hemsworth'e olan saplantısından kaynaklanıyor.

Radar Online’a konuşan Cyrus’un yakın çevresinden bir kişi, eski eşi Liam Hemwsorth’e olan saplantısından dolayı dikkatini çekmek istediğini belirtti. Şarkıcı Cody Simpson ile birlikte olmasının nedenini, Hemsworth’ü kıskandırmak ve onu rahatsız etmek olduğunu açıkladı. Liam Hemsworth’ün ise bu yemleri yemediğini ve Miley’den sonra hayatına devam ettiğini söyledi.

Cody ile yaşadığı romantizmin sadece Liam’ın sinirini bozmak için olduğunu söyleyen kişi, “Bu tip taktikler eskiden işe yarardı çünkü Miley’i seven bir adam vardı. Şimdi ise Liam bu tarz şeyleri gördükçe gözlerini devirip, Miley ile ilgili tüm izlerini siliyor, bu da Miley’i delirtiyor” dedi.

“HER ZAMAN EŞCİNSEL OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Dün Instagram hesabından sevgilisi Cody Simpson ile yaptığı canlı yayında ise eski eşi Hemsworth’e üstü kapalı imada bulundu. Ünlü isim “Her zaman eşcinsel olmam gerektiğini düşündüm çünkü bütün erkekler şeytandı ama bu doğru değil” dedi. Ardından Cody Simpson bir anda yayına girdiğinde ise “İyi insanlar var. Ben bir tanesiyle tanıştım, o da şu an yayında” dedi.

“Eşcinsel olmak zorunda değilsiniz” diyen 26 yalındaki şarkıcı, kadın takipçilerine argo bir dille etrafta pek çok erkek olduğunu ve onlarla birlikte olabileceklerini hatırlattı. Cyrus’un eşcinsellik ile ilgili söylediklerine takipçilerinden tepkiler ise gecikmedi. Eşcinsellikten bir seçim olarak bahsetmesini eleştiren takipçiler, bunun bir seçim değil yönelim olduğunu söyledi. Gelen tepkilere Cyrus, “Netleştireyim, cinselliğinizi seçemezsiniz, olduğunuz gibi doğarsınız. Parçası olduğum LGBTİ’leri savunurum onlar her zaman önceliğim” dedi.