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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ın Tarkan sevgisi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ın Tarkan sevgisi
Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, Zürih'te konser veren Megastar Tarkan'ı kuliste ziyaret etti. Büyükakçay bu ziyaret sırasında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Magazin 2 Aralık 2019 - 13:25

Yurt dışında verdiği konserler üzerinden seyircisiyle buluşan Tarkan dün akşam Zürih’te sahneye çıktı. Binlerce hayranıyla bir araya gelen ve son derece başarılı bir performans sergileyen Tarkan’ı izlemeye gelenler arasında Almanya’da katıldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında şampiyon olmuş ve göğsümüzü kabartmış olan Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da vardı. Konser öncesinde hayranı olduğu Tarkan’la bir araya gelen ve bir de fotoğraf çektiren Büyükakçay o anlara dair kareyi:

“Çok seviyorum, en sevdiğim Tarkan'ı sonunda ilk kez Zürih'te yakaladım. Unutulmaz akşamın en güzel anı… Çok teşekkürler” notuyla paylaştı.

TARKAN’DAN TEŞEKKÜR

Zürih konseri sonrasında Monte Carlo’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, yaşadığı geceyle ilgili olarak sevenlerine teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Çok teşekkürler Zürih… 20 yılı aşkın süre sonra tekrar buluşmak harikaydı. Arayı bir daha bu kadar açmadan en yakın zamanda tekrar bir araya gelmek dileği ile”

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