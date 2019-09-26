Milyarder nerede, kaç yılında çekildi? Milyarder filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Milyarder nerede, kaç yılında çekildi? Milyarder filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Şener Şen'in başrolünde olduğu Milyarder filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. 1986 yılında çekilen Milyarder filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan merak ediliyor. Peki Milyarder nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Milyarder bu akşam izleyici ile tekrar televizyonda buluşacak. Film Türkiye’nin küçük ilçerinden biri olan Mesudiye’deki tren istasyonunun amiri Mesut’un Millî Piyango’dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır. Milyarder Sapanca tren istasyonunda çekilmiştir. İşte Milyarder filmi oyuncuları ve merak edilenler….

MİLYARDER NEREDE ÇEKİLDİ?

1980’li yıllarda milli piyango’dan yüksek ikramiye kazanan kişilerin kendilerini gizleme yöntemlerini ilham alan film için ilk girişimler 1985 Şubat’ta başladı. Adapazarı, Körfez, ve Sapanca İstanbul’a yakın olmaları sebebiyle aday bölgelerden biriydi. Gerek çevresinin uygunluğu gerekse Sapanca belediyesinin film için yakın temaslardan bulunması sonrası Sapanca seçildi.



MİLYARDER KONUSU NE?

Milyarder filminde Mesudiye'de istasyon şefi olan Mesut'un piyangoda çok sayıda ölüme sebep olan büyük ikramiye kazanması ve hayatının baştan aşağı değişmesi anlatılmaktadır. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra dört bir yandan yeni akrabaları çıkan Mesut ne yapacağını şaşırır.

OYUNCULARI

Şener Şen: Mesut

Müge Akyamaç: Sema

Tuluğ Çizgen: Ayten

Ergun Köknar: Dombili

Uğur Yücel: Halis Dombili (Dombili’nin oğlu)

Münir Özkul: Biletçi Mahmut Hoca

Adile Naşit: Boncuk Sultan

Tayfun Çorağan: Öğretmen Murat

Tuncay Akça: Celal

Demiray Erül: Avukat Feridun

Bilge Zobu: Banka Umum Müdürü

Necati Bilgiç: Dişçi Atıf

Tomris Oğuzalp: Ayten’in Annesi

Zeki Alpan: Ayten’in Babası