Milyarder nerede, kaç yılında çekildi? Milyarder filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Milyarder bu akşam izleyici ile tekrar televizyonda buluşacak. Film Türkiye’nin küçük ilçerinden biri olan Mesudiye’deki tren istasyonunun amiri Mesut’un Millî Piyango’dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır. Milyarder Sapanca tren istasyonunda çekilmiştir. İşte Milyarder filmi oyuncuları ve merak edilenler….
MİLYARDER NEREDE ÇEKİLDİ?
1980’li yıllarda milli piyango’dan yüksek ikramiye kazanan kişilerin kendilerini gizleme yöntemlerini ilham alan film için ilk girişimler 1985 Şubat’ta başladı. Adapazarı, Körfez, ve Sapanca İstanbul’a yakın olmaları sebebiyle aday bölgelerden biriydi. Gerek çevresinin uygunluğu gerekse Sapanca belediyesinin film için yakın temaslardan bulunması sonrası Sapanca seçildi.
MİLYARDER KONUSU NE?
Milyarder filminde Mesudiye'de istasyon şefi olan Mesut'un piyangoda çok sayıda ölüme sebep olan büyük ikramiye kazanması ve hayatının baştan aşağı değişmesi anlatılmaktadır. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra dört bir yandan yeni akrabaları çıkan Mesut ne yapacağını şaşırır.
OYUNCULARI
Şener Şen: Mesut
Müge Akyamaç: Sema
Tuluğ Çizgen: Ayten
Ergun Köknar: Dombili
Uğur Yücel: Halis Dombili (Dombili’nin oğlu)
Münir Özkul: Biletçi Mahmut Hoca
Adile Naşit: Boncuk Sultan
Tayfun Çorağan: Öğretmen Murat
Tuncay Akça: Celal
Demiray Erül: Avukat Feridun
Bilge Zobu: Banka Umum Müdürü
Necati Bilgiç: Dişçi Atıf
Tomris Oğuzalp: Ayten’in Annesi
Zeki Alpan: Ayten’in Babası