Milyoner Baba filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Son dönem Rusya sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Milyoner Baba, bu akşam Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanacak. Zengin bir iş adamının ortağının kızı sayesinde hayatı değişir ve komik olaylar birbiriniz izler. İşte Milyoner Baba filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Roman Prygunov'un yaptığı 2019 yapımı komedi filmi Milyoner Baba bu akşam ekranlarda ilk kez yayınlanacak. Televizyon izleyicileri, Milyoner Baba filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Milyoner Baba konusu ve oyuncuları…

MİLYONER BABA KONUSU

Zengin iş adamı Matvey’in iş ortağı hayatını kaybettiği sırada,iş ortağının kızı olduğunu iddia eden bir kadın çıkagelir ve mal varlığının yarısını ister. Matvey bunu kabul etmez fakat aslında onun tüm mal varlığı ölen ortağının üzerinedir çünkü birileri sürekli, tam bir çapkın olan Matvey’in çocuğu olduğunu iddia etmektedir. Matvey, sonradan ortaya çıkan bu çocuklardan korumak için mal varlığını ortağının üzerine yapmıştır. Durum böyle olunca ortağının kızı onu beş parasız kapının önüne koyar. Matvey de yurt dışındaki bir bankada saklı olan ve mal varlığının tamamının aslında onun olduğunu gösteren belgeyi çalmak için, çocukları olduğunu iddia eden kişilerle iş birliği yapar.

MİLYONER BABA OYUNCULARI

Vladimir Mashkov – Matvey Levin

Aleksandra Bortich – Lyuda

Gela Meskhi – Georgiy

Pavel Chinaryov – Oleg

Marina Petrenko – Irina