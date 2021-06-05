Mina Başaran’ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi

İş insanı Murat Gezer, 14 Nisan 2018’de nişanlısı Mina Başaran ile nikâh masasına oturacaktı ki, 11 Mart’ta gelen şok haberle yıkılmıştı. Mina Başaran İran’da meydana gelen uçak kazasında 7 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Murat Gezer kazanın birinci yıldönümünde gazetelere verdiği ilanla duygulandırmıştı. İlanda Gezer, “Mina’m… Minik kalpli meleğim… Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım…Murty’n” yazmıştı.

Çok sevdiği nişanlısı Mina Başaran’ın anısını yaşatmak için büyük çaba sarf eden ve 2,5 yıldan fazla süren yasın ardından Murat Gezer, koleksiyoner Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile nikâh masasına oturdu.

Çift, dün akşam Nazlı Çarmıklı’nın ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

NE OLMUŞTU?

İran’da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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